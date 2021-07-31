31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da cinnet geçiren anne dehşet saçtı! 3 çocuğunu birden balkondan aşağıya attı

Van'da cinnet geçiren anne dehşet saçtı! 3 çocuğunu birden balkondan aşağıya attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
ABONE OL
Van'da cinnet geçiren anne dehşet saçtı! 3 çocuğunu birden balkondan aşağıya attı

Van'ın Özalp ilçesinde cinnet geçiren anne 3 çocuğunu 3.kattan aşağıya atmasının ardından kendisi de aşağıya atladı. Anne ve çocuklar ağır yaralanırken,olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Van'ın Özalp ilçesinde cinnet getiren bir anne, önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı.

AĞIR YARALANDILAR

Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Komşularının olayı fark etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 10'dan küçük olan 3 çocuk ile annelerini ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırdı. Anne ve çocuklarının tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Van'da cinnet geçiren anne 3 çocuğunu balkondan attı VAN'DA CİNNET GEÇİREN ANNE 3 ÇOCUĞUNU BALKONDAN ATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA