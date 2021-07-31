Van'da cinnet geçiren anne dehşet saçtı! 3 çocuğunu birden balkondan aşağıya attı

Van'ın Özalp ilçesinde cinnet getiren bir anne, önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı.

AĞIR YARALANDILAR

Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı.