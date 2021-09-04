Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı! Darp edilip seyir halindeki araçtan attı

"HER ZAMAN BENİ DARP EDİYOR, ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Yaşadığı olayın ardından bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve şahıs hakkında şikayetçi olan Nuray Koçak, yaşadıklarını anlattı. Kendisine bunları yapan şahsın kendisini ölümle de tehdit ettiğini iddia eden Nuray Koçak, "Şahıs, geçmişte arkadaşlık yaptığım birisi. İyi bir insandı, oturup kalkıyorduk. Yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk. Ondan sonra bu insan 90 derece, hatta 100 derece döndü. Takıntılı olmaya başladı. Yani bu adam durmuyor. Denk getirdiği zaman beni darp ediyor. Devamlı yüzüme, gözüme, kafama vuruyor. Hastanelerde ifade veriyorum ama hiçbir şey çıkmıyor ve bu adam tutulmuyor. Geçenlerde şikayet ettim. Arabası tutulmuş ve arabasından silahı alınmış ve şimdi bunu kin ediyor. O silahla seni vuracaktım, seni öldürecektim diyor. Benim silahım da gitti diyor. Bir daha silah bulamayacağımı mı zannediyorsun diyor" dedi.