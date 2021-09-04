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Son dakika: Tekirdağ'da yük treni minibüsle çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Son dakika: Tekirdağ’da yük treni minibüsle çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Tekirdağ Ergene'de yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi. 6 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADS 755 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre, araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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