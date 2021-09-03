1 milyarlık kripto para vurgununda yeni gelişme! Şüpheliden ses kaydı





"BİRAZCIK DAHA BEKLERSENİZ ÖLMEZSİNİZ MERAK ETMEYİN"



Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki Dogecoin ile birlikte kayıplara karıştığı iddia edilen Turgut V.'nin, kurmuş olduğu sistemi para çekimine kapatıp bir süre daha yatırım alması bu süreçte de yatırımcıları kandırmaya devam etmesi de ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yaşanılan sıkıntının sistemin yazılımcısı Hasan B. yüzünden yaşandığını söyleyen Turgut V., "Bu kadar zamandır bekliyorsunuz, birazcık daha beklerseniz ölmezsiniz merak etmeyin. Nasıl bir çözüm bulurum, insanların anaparalarını nasıl geri döndürürüm bunların peşinde koştuğumu unutmayın. Evet, çekim taleplerini bilerek şu an onaylatmıyorum. Benim derdim hikâye anlatmak değil, benim hedefim çok farklı, benim hedefim tamamen insanların parasını yeme üzerine kurulan bir düzen değil. Öyle bir zihniyette olmuş olsam çok farklı işlemler yapar ve bu sayede kendime kimsenin ulaşmamasını sağlayabilirdim. Benim derdim kalkıp da kimsenin parasını yemek değil. Amacım kaçmak göçmek değil. Yapmak istesem çok basit bir şekilde yapabilirdim. Yapılamayacak bir şey değil, bunu hepiniz biliyorsunuz. Sizden zaman istiyorum, ben bütün hesapları, anaparaları aktarayım. Herkes hesaplarını görsün, varsa bir hata düzeltelim, beraber yapalım. Üç buçuk ayda emin olun anaparanızı alacaksınız. Bu ithamlar bana ağır geliyor. Eğer art niyetli bir zihniyette hareket etmiş olsaydım, kapatıp gitmiş olsaydım, inanın bu kadar çok zoruma gitmezdi emin olun. Herkes bana rahatlıkla ulaşabilecek merak etmeyin. Benim kaçtığım göçtüğüm yok ben buradayım. Ben hiçbir zaman yerimden ayrılmadım" dedi.