25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberine göre: Titan, Jet Fadıl, Çiftlik Bank ve Thodex ile devam eden dolandırıcılık furyasının son halkası SAS Holding oldu. Dolandırılan mağdurlar, şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.07.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 10:13
  • 1
  • 19
Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

Ataşehir'de şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülüp gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını iddia eden mağdurlar SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

Borçlarını ödemek için ek gelir kapısı arayışıyla bu sisteme dahil olduğunu söyleyen İsmail B. "Sibel hanım öldürülmeden önce paralarımızı düzenli olarak alıyorduk. Öldürüldükten sonra işler değişti. Muhatap bulamadık. Kimse kimseye bedavadan para kazandırmıyor" dedi.

  • 3
  • 19
Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

CİNAYETLE ORTAYA ÇIKTI
Milliyet'te yer alan habere göre: Mağdurların avukatı Cesim Parlak ise "SAS Holding olayı Sülün Osman'dan başlayıp, Titan, Jet Fadıl, Torex, Çiftlikbank ile devam eden dolandırıcılık serisinin halkalarında biridir maalesef. Bu sistem ponzi olarak bilinen, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir" dedi.

  • 4
  • 19
Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

SAS Holding önünde 15 Haziran tarihinde, şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son vermişti. Cinayet ve intihar olaylarının ardından holding ile ilgili "saadet zinciri" iddiaları ortaya atıldı.

  • 5
  • 19
Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR
Ponzi sistemi ile (yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi gösterilerek, yatırımcıları sisteme katan ve ilk yatırım yapanlara, ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla ödeme yapmak) binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen SAS Holding'in mağdurları kendilerine yapılan ödemeler kesilince savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar ve birçok mağdurun avukatı olan Cesim Parlak, sistemin nasıl çalıştığını anlattı.