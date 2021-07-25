Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu
Son dakika haberine göre: Titan, Jet Fadıl, Çiftlik Bank ve Thodex ile devam eden dolandırıcılık furyasının son halkası SAS Holding oldu. Dolandırılan mağdurlar, şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 25.07.2021
10:13 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
10:13
Ataşehir'de şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülüp gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını iddia eden mağdurlar SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Borçlarını ödemek için ek gelir kapısı arayışıyla bu sisteme dahil olduğunu söyleyen İsmail B. "Sibel hanım öldürülmeden önce paralarımızı düzenli olarak alıyorduk. Öldürüldükten sonra işler değişti. Muhatap bulamadık. Kimse kimseye bedavadan para kazandırmıyor" dedi.
CİNAYETLE ORTAYA ÇIKTI Milliyet'te yer alan habere göre: Mağdurların avukatı Cesim Parlak ise "SAS Holding olayı Sülün Osman'dan başlayıp, Titan, Jet Fadıl, Torex, Çiftlikbank ile devam eden dolandırıcılık serisinin halkalarında biridir maalesef. Bu sistem ponzi olarak bilinen, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir" dedi.
SAS Holding önünde 15 Haziran tarihinde, şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son vermişti. Cinayet ve intihar olaylarının ardından holding ile ilgili "saadet zinciri" iddiaları ortaya atıldı.
BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR Ponzi sistemi ile (yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi gösterilerek, yatırımcıları sisteme katan ve ilk yatırım yapanlara, ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla ödeme yapmak) binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen SAS Holding'in mağdurları kendilerine yapılan ödemeler kesilince savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar ve birçok mağdurun avukatı olan Cesim Parlak, sistemin nasıl çalıştığını anlattı.