Vurgun zincirinin son halkası: SAS! Mağdurlar suç duyurusunda bulundu

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

Ponzi sistemi ile (yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi gösterilerek, yatırımcıları sisteme katan ve ilk yatırım yapanlara, ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla ödeme yapmak) binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen SAS Holding'in mağdurları kendilerine yapılan ödemeler kesilince savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar ve birçok mağdurun avukatı olan Cesim Parlak, sistemin nasıl çalıştığını anlattı.