İstanbul’da 1 milyar liralık vurgun! Dogecoin ile dolandırdılar

"HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞIMIZ OLDU"

Dogecoin mağduru olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Sistemleri yenilemek için çalışma yapıyoruz dediler, bu süreçte para yatırabilirsiniz ama çekim talepleriniz bir üç dört gün sonra onaylanacak dediler. Biz de ona güvenerek tekrar yatırım yaptık ama daha sonra ulaşamadık. 1500 kişilik mağdur grubunun içerisinde intihara kalkışan arkadaşlarımız var. Hatta bir arkadaşımız bunun stresinden beyin kanaması geçirip rahmetli oldu."

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI VERİLDİ

Mağdurlar soluğu savcılıkta aldı. Avukat Sinan Keskin'in başvurusuyla 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 11 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.