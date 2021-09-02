PKK'dan evladını kurtaran anne HDP il binası önünde halay çekti! "Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir"

"BİZ BUGÜN BAHARI YAŞIYORUZ"



Ailelere destek veren Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ise bir yıldır şehit aileleri ve çocukları dağa kaçırılan kadınlarla birlikte HDP önünde olduklarını belirterek, "Bizim bir sözümüz vardı, sesiz çığlıkların sesi olacağız diye. Emine anne ile konuştuğumda ben ölmeden evladıma kavuşacak mıyım demişti. Biz de devlet büyüklerimize görüştük. Burada bir tarafımızda oğlu bağrından koparılmış bir anne, diğer tarafta eşleri terör olaylarında kaybetmiş şehit eşleri var. Bize diyorlar, 'Dağdan gelip annelerine kavuşunca şehit ailelerin yürekleri yanmıyor mu?' Evet yanıyor. Ama artık şehit anneleri ile birlikte biz hareket ediyoruz. Emine anne evladına kavuşunca biz, hepimiz mutluluğunu, heyecanını yaşadık. Biz demiştik bahar gelecek ve biz bugün baharı yaşıyoruz" diye konuştu.





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