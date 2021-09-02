Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Marmara Bölgesi için uyardı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor. Öte yandan Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor. 3 Eylül 2021 Cuma gününe ait İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu tahmin detayları haberimizde...
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde için uyardı. Bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.
Marmara'nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
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