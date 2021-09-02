Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde için uyardı. Bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.