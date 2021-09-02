04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
ABONE OL
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Marmara Bölgesi için uyardı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor. Öte yandan Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor. 3 Eylül 2021 Cuma gününe ait İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu tahmin detayları haberimizde...

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde için uyardı. Bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kıyı, İç Anadolu'nun doğu, Orta Karadeniz'in kıyı, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

3 EYLÜL 2021 CUMA HAVA TAHMİN RAPORU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA