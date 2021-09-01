Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'yi çıldırtan mesaj: "Biz kaleyi yıktık Türk bayrağını astık"

...Hiç kimse de beklemiyordu bizim çocuklarımız gelecek diye ama biz demek ki mücadelemizi sonuna kadar verdik ve evlatlarımızı kazandık. Biz güçlü olduk, HDP güçsüz oldu. HDP ne diyor, 'Gelin Meclise.' Hangi meclise geleceğiz? Bizim evlatlarımız buradan gitti...