Bodrum’daki orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı

TRAKTÖRÜNÜ ALAN YANGINA KOŞTU

Bodrum'daki yangın şiddetli rüzgar ile geniş bir alana yayıldı. Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Traktörünü, tankerini alıp yangın bölgesine gelen vatandaşlar ekiplere yardımcı oldu. Ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için gelen vatandaşlar ekiplerle birlikte canla başla mücadele etti.