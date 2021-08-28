Antalya’da canilik: 5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı

'SİZ NASIL BİR CANİSİNİZ?'



Mahalle sakinlerinden Fatma Kozan gördüklerini ağlayarak anlattı. "Hislerimi anlatamıyorum" diyen Kozan, "Bu canilik nedir anlayamıyorum. Sinirden titriyorum. Yavrucaklar, kimseye zarar vermeyen varlıklar. Biz nasıl cansak, onlar da can. Bu gördüğüm manzara karşısında insanlığımdan utanıyorum. Siz nasıl bir canisiniz? Nasıl kinle, nefretle büyüyorsunuz? Yazık değil mi? Bir cana bu kadar zarar verilebilir mi? Gerçekten yazıklar olsun" diye konuştu.

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