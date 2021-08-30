FerD.K ve Karan Almanya’dan Türkiye’ye İspanyol ateşi ‘Chica’ ile seslendi!

Avrupa'lı rap müzik sanatçısı 'Karan' ile düet gerçekleştirdiği 'Chica' şarkısı Spotify başta olmak üzere tüm müzik mağazalarında en çok dinlenenler arasında yerini aldı. FerD.K pandemi sürecine rağmen Almanya ve Türkiye arasında müzik bağları kurarak en iyi performansı gösterdiklerini bu noktada Grammy ödüllü sanatçılar ile çalışan global müzik prodüktörü 'Tamer Şengül 'ün kendilerine tecrübe ve enerji anlamında özel bir ilgi gösterdiğini paylaştı. 'Chica' latin ezgileri ve Afro tınılarının eşsiz melodileri ile tüm Yaz döneminin vazgeçilmezi olmaya aday gibi gözüküyor.

'Chica' şarkısının müzik klibini tanınmış söz yazarı ve ses sanatçısı 'Ayla Çelik' özel instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşarak genç müzisyenlere destek verdi. Çok kısa bir süre içerisinde radyolarda en fazla çalınanlar listesine girmeyi de başaran ikili canlı yayın katılımları ile radyolarda müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor. FerD.K ve Karan düet ve solo şarkıları uzun süre konuşulanlar arasında yer alacak gibi duruyor.