Herkes merak ediyordu: Mazgalın içini izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Yaklaşık 3 aydır caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içerisini izlediğini belirten Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içerisinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor sadece tek bir noktaya odaklanıp orada bekliyor." demişti.