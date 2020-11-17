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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkes merak ediyordu: Mazgalın içini izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu: Mazgalın içini izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir caddede mazgalı izleyen köpek herkesin dikkatini çekmişti. Günün belli saatlerinde mazgalın başına gelerek mazgalın içine bakan köpeğin sırrı çözüldü. Mazgal adı verilen köpek esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Giriş Tarihi: 17.11.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 01:24 İzmit'in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi'ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı olmuştu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek tüm mazgalları gözleyerek, dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyordu. Şaşkınlık içinde köpeği izleyen esnaf ve vatandaşlar ise köpekle birlikte mazgala bakmayı da ihmal etmedi.
Pandemi sürecinin başından beri aynı yerde bekleyen ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılmasının sonucu görenlerin fotoğrafını çektiği köpek ilgi odağı olmuştu.
Yaklaşık 3 aydır caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içerisini izlediğini belirten Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içerisinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor sadece tek bir noktaya odaklanıp orada bekliyor." demişti. İtfaiye ekipleri, köpeğin izlediği mazgalların bulunduğu caddeye gelerek mazgalları tek tek kaldırmıştı. Özel kameralarla mazgalların içerisini inceleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde sıra dışı bir durumla karşılaşmamıştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerinin mazgalları yeniden yerine yerleştirip caddeden ayrılmasıyla, köpek mazgalları izlemeye devam etmıştı.