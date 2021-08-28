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Sultangazi'de emniyetten sıkı denetim! Didik didik aradılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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Sultangazi’de emniyetten sıkı denetim! Didik didik aradılar

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 3 emniyet memurunun yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardından polis denetimlerini sıklaştırdı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in de katıldığı kontrollerde, olayın meydana geldiği mahallede araçlar didik didik arandı, şüpheli görülen şahısların kimlikleri kontrol edildi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta geçen gün sokakta düğün yapan şahısların geç saatlere kadar yüksek sesli müzik ile eğlenmesinin ardından polise pek çok şikayet gelmiş, bir grup ihbar üzerine giden polis memurlarına saldırmıştı. 3 emniyet memurunun yaralandığı olayla alakalı 8 şahıs gözaltına alınmıştı.

İLÇEDE DENETİMLER ARTTI

Sokak düğünü kavgasının akabinde polis başta olayın yaşandığı mahallede ve ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, yine şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'inde katıldığı denetimlerde Çelik, olayın yaşandığı sokakta vatandaşlarla sohbet etti.

Sultangazi Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Polisi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

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