Sultangazi'de emniyetten sıkı denetim! Didik didik aradılar
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 3 emniyet memurunun yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardından polis denetimlerini sıklaştırdı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in de katıldığı kontrollerde, olayın meydana geldiği mahallede araçlar didik didik arandı, şüpheli görülen şahısların kimlikleri kontrol edildi.
Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta geçen gün sokakta düğün yapan şahısların geç saatlere kadar yüksek sesli müzik ile eğlenmesinin ardından polise pek çok şikayet gelmiş, bir grup ihbar üzerine giden polis memurlarına saldırmıştı. 3 emniyet memurunun yaralandığı olayla alakalı 8 şahıs gözaltına alınmıştı.
İLÇEDE DENETİMLER ARTTI
Sokak düğünü kavgasının akabinde polis başta olayın yaşandığı mahallede ve ilçe genelinde denetimlerini artırdı.
Denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, yine şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.
Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'inde katıldığı denetimlerde Çelik, olayın yaşandığı sokakta vatandaşlarla sohbet etti.
Sultangazi Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Polisi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?