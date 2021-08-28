Sultangazi’de emniyetten sıkı denetim! Didik didik aradılar

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta geçen gün sokakta düğün yapan şahısların geç saatlere kadar yüksek sesli müzik ile eğlenmesinin ardından polise pek çok şikayet gelmiş, bir grup ihbar üzerine giden polis memurlarına saldırmıştı. 3 emniyet memurunun yaralandığı olayla alakalı 8 şahıs gözaltına alınmıştı.