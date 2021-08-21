Bartın’daki sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu





'BÖYLE BİR SEL YÜKSELMESİ DE HİÇ YAŞAMADIK'



Selden sonra toplam tavuk çiftliklerinde zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyleyen Atnen Aydoğan, "Zararımız çok büyük, ekipler geldi hasar tespit çalışması yaptı. Bizim tesisimiz 21 yıldır burada ama biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sel yükselmesi de hiç yaşamadık. Belki biz küçükken olmuştur ama bilmiyoruz" diye konuştu.

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