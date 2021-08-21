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Bartın'daki sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Bartın’daki sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu

Bartın Ulus’ta meydana gelen sel afetinde Kumluca beldesindeki tavuk çiftliğindeki 24 bin tavuk öldü. Çiftliğin sahibi Atnen Aydoğan, 5 bin tavuğu kurtarabildiklerini ifade ederek, “Üretim çiftliğimize üst tarafındaki köprünün tıkanması sonucu sel suları girdi. 24 bin hayvanı kurtaramadık. 1 milyon 100 bin lira zararımız var. Bizim tesis dere kenarının üzerinde ama, ben hayatımda böyle sel afeti görmedim” şeklinde konuştu.

Kozcağız- Kumluca yolunda Yenikışla mevkisinde 21 sene önce Atnen Aydoğan 2 bin 100 metrekarelik alana kapalı tavuk çiftliği kurdu.

Kumluca deresine 500 metre mesafede olmasına rağmen sel sularının hemen hemen 10 metre yükselmesi sebebiyle tavuk çiftliği sular altında kaldı. İki katlı üretim çiftliğinin alt katındaki 33 günlük 24 bin tavuk sel sularında telef oldu.

Çiftliğin 2'nci katındaki 5 bin tavuk da kurtarılarak, güvenli bölgeye alındı. Üretim tesisindeki tüm malzemelerin zarar gördüğü sel afeti ardından tavuk çiftliğinde temizlik çalışmaları sürüyor. Ölen 24 bin tavuk da sağlık ve tarım müdürlüğü ekiplerinin denetimi altında ilaçlanarak, gömüldü.

'24 BİNİ TELEF OLDU, ANCAK 5 BİNİNİ KURTARABİLDİK'

Sel afeti sırasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen çiftlik sahibi Atnen Aydoğan, "Saat 3.5 gibi yukarıda bulunan köprünün altının tıkanması sonucu sel suları tesise girmeye başladı. Sel suları tesisin alt katındaki kapıları patlatarak, içeriye girdi. İçeride 29 bin kanatlı hayvanımız vardı. 24 bini telef oldu, ancak 5 binini kurtarabildik. Zaten kurtardıklarımız da ikinci kattaydı. Bununla birlikte bütün cihazlarımız ekipmanlarımız kullanılamaz hale geldi. Öncelikli olarak burada çalışan arkadaşlarımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Sel suları burada yaklaşık 1.80 santim olarak yükseldi. Telef olan kanatlı hayvanlarımızı sağlık ekiplerinin gözetiminde toprağa gömdük. Şu anda sel sonrasında Kumluca Belediyesi ekiplerinin yardımıyla temizlik çalışması yapıyoruz" dedi.



'BÖYLE BİR SEL YÜKSELMESİ DE HİÇ YAŞAMADIK'

Selden sonra toplam tavuk çiftliklerinde zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyleyen Atnen Aydoğan, "Zararımız çok büyük, ekipler geldi hasar tespit çalışması yaptı. Bizim tesisimiz 21 yıldır burada ama biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sel yükselmesi de hiç yaşamadık. Belki biz küçükken olmuştur ama bilmiyoruz" diye konuştu.

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