Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sel bölgesi Sinop için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

İŞTE O AÇIKLAMA

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.