Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sel bölgesi Sinop için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında sel bölgesi Sinop'ta bu gece ve yarın sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer yandan Marmara ve Batı Karadeniz'deki illere ilişkin de sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Diğer yandan Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedenilye cami ve bazı iş yerlerini su bastı. İşte son dakika uyarısının detayları ve 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında sel bölgesi Sinop için yeni bir uyarı yapıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BİR UYARI DA BATI KARADENİZ'E
Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın(Perşembe) akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi(Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri) ile Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
CAMİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçesinde cami ve bazı iş yerlerini su bastı.
Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.
SU TAHLİYE EDİLİYOR
Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak yağış İnebolu'da halen etkisini sürdürüyor.
METEROLOJİ AÇIKLADI
Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu'da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin'e 13 kilogram Bozkurt'a 8 kilogram ve Abana'ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
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