Serel Yereli, Hairbysam’da hem şarkı söyledi hem saçını yaptırdı

Müzik çalışmaları için bir süre önce İngiltere'ye yerleşen İzmirli oyuncu-şarkıcı Serel Yereli, geçtiğimiz gün hemşerisi Samet Zili'nin Londra'daki Hairbysam adlı kuaför salonuna gitti. Yereli, salonda bulunan piyanonun başına oturdu. Güzel yıldız şarkılarını çalıp söylerken, Samet Zili de bir yandan saçlarını yaptı.

YENİDEN GELECEĞİM

Şu sıralar yeni şarkısı üzerinde çalışan Serel Yereli, performansıyla salondaki müşterilere keyifli dakikalar yaşattı. Yeni saçlarını da çok beğenen Yereli, Samet Zili'ye teşekkür ederek kısa süre içinde salonu yeniden ziyaret edeceğini söyledi.