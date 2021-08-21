Sosyal medya için video çekerken çatıdan düştü! O anlar kamerada
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kuzenini ziyaret etmeye giden 23 yaşındaki genç kız, sosyal medya hesabında paylaşmak için video çektiği sırada çatıdaki plastik panelin çökmesi sebebiyle hemen hemen 50 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kuzeni de dehşet anlarını saniye saniye kayda aldı. Acı kaybın ardından genç kızın ailesi ise çatıda ihmal olduğunu belirtti.
Facia, geçen akşam saat 19:30 sularında Esenyurt Sultaniye mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kübra Doğan, 16 yaşındaki kuzeni Helen M.'yi ziyaret etmek için Esenyurt'taki evlerine gitti. Gün batımını seyretmek ve bir sosyal medya platformuna video çekmek için çatıya çıktılar. İkili bir müddet çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.
50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Fotoğraf ve video çekmek için çatıya çıktığı kuzeni düşme anında cep telefonuda kayıttaydı.
Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı. Görüntülerde bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülüyor. Çatıdan inmek istediği esnada ise plastik panel çökerek genç kızın metrelerce aşağıya düştüğü görülüyor.
TİKTOK VİDEOSU UĞRUNA ÖLEN KIZIN AİLESİ KONUŞTU
İstanbul Esenyurt'ta binanın çatısında TikTok videosu çektiği esnada düşerek yaşamını yitiren genç kızın ailesi, çatıdaki plastik panele dikkat çekti. Çatıda daha sağlam bir şeylerin olması gerektiğini ve müteahhidin de ihmali olduğunu dile getiren genç kızın amcası, "TikTok videoları için uyarıyorduk, gençlik söz dinlemiyor" dedi.
Havalandırma boşluğu için ucuz bir plastiğin çatıya konulduğunu söyleyen Genç kızın amcası Nebi Doğan, "Çatıda insanın bir işi olur, kiremit düşer, kiremit bozulur. Orada müteahhidin de büyük kusur var. Peşinin bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz kırılıp 9'uncu kattan yere düşüyor. Oranın üzerine bir sac, sağlam bir şey konulması lazımdı" şeklinde konuştu.
"UYARIYORDUK AMA GENÇLİK SÖZ DİNLEMİYOR"
TikTok videoları için de gençleri uyardıklarını kaydeden amca Nebi Doğan, "Uyarıyorduk ama gençlik söz dinlemiyor. Mardin'den misafirliğe gelmişti. Orada ihmal olmasa kız düşmez. Yarın öbür gün orada oturan bir dairenin anteni bozulur, oraya çıkılacak tabi" diye konuştu.
Genç kızın yakınlarından Yılmaz Doğan ise "Çatıda video çekiyor. Herhalde sosyal medyada paylaşacak. Aşağı inecek herhalde. Güneşte çürümüş plastik kırılıyor. Misafir olarak gelmişlerdi" ifadelerini kullandı.
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