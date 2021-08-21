Sosyal medya için video çekerken çatıdan düştü! O anlar kamerada

TİKTOK VİDEOSU UĞRUNA ÖLEN KIZIN AİLESİ KONUŞTU

İstanbul Esenyurt'ta binanın çatısında TikTok videosu çektiği esnada düşerek yaşamını yitiren genç kızın ailesi, çatıdaki plastik panele dikkat çekti. Çatıda daha sağlam bir şeylerin olması gerektiğini ve müteahhidin de ihmali olduğunu dile getiren genç kızın amcası, "TikTok videoları için uyarıyorduk, gençlik söz dinlemiyor" dedi.

Havalandırma boşluğu için ucuz bir plastiğin çatıya konulduğunu söyleyen Genç kızın amcası Nebi Doğan, "Çatıda insanın bir işi olur, kiremit düşer, kiremit bozulur. Orada müteahhidin de büyük kusur var. Peşinin bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz kırılıp 9'uncu kattan yere düşüyor. Oranın üzerine bir sac, sağlam bir şey konulması lazımdı" şeklinde konuştu.