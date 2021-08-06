Adana’da TV’de gördükleri yöntemle ev soyan 3 kadın yakalandı
Adana’da Feda U. (39), kocası vefat edince başsağlığına gidip arkadaş olduktan Aynur E.’nin (59) evini, kardeşi Ahu U. (30) ve Hatice Y. (37) ile beraber televizyonda gördüğü yöntemle soydu. Aynur E.’nin evinin anahtarını kopyalayıp çarşaf giyerek girdikleri evden çok miktarda para ve altın çaldılar. Zanlıların kimliklerini otobüste kullandıkları kimlik kartı ele verdi.
Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde ikamet eden Aynur E.'nin eşi Şahin E., tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Taziye çadırı kurulan eve gelen Feda U., Aynur E. ile arkadaşlık kurdu. Feda U., geçen süre zarfında güvenini kazandığı Aynur E.'ye kahvaltıya gitti. Kahvaltı esnasında televizyondaki çarşaflı hırsız haberini gören, Aynur E., Feda U.'ya, "Ne güzel yöntem. Çarşaf giyince bulunamıyorlar" dedi. Hırsızlık olaylarından konu açılınca Aynur E., kendisinin de parası ve altının olduğunu söyledi. Bunu duyan Feda U., arkadaşı Hatice Y. ile Aynur E.'nin evini soymaya karar verdi.
TELEVİZYONDAKİ YÖNTEMİ UYGULADI
Aynur E.'nin evinin anahtarını kopyalayan Feda U., Hatice Y., Tarihi Büyüksaat Vakıflar Çarşısı'na giderek çarşaf satın aldı. Feda U., kopyaladığı evin anahtarını kız kardeşi Ahu U. ile arkadaşı Hatice Y.'ye verip, Aynur E.'yi buluşmak için dışarı çağırdı. Çarşaf giyen Ahu U. ile Hatice Y., 1 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Aynur E.'nin evine girip 70 bin TL para ile 80 bin TL değerindeki 4 altın bilezikle bir kolyeyi çalarak kaçtı. Akşam saatlerinde eve dönen Aynur E., para ve altınlarının yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi.
OTOBÜS KARTLARI ELE VERDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çarşaflı ve yüzlerini peçe ile gizleyen iki kadının eve girip çıktığını tespit etti. Polis, hırsızlık olayının ardından otobüse binen kadınların kullandığı kent kartının seri numarasını saptadı. Yakın tarihlerde aynı seri numaralı otobüs kartının kullanıldığı toplu taşıma araçlarının kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Ahu U. ile Hatice Y. olduğunu belirledi.
'ŞEYTANA UYDUK' DİYE KENDİLERİNİ SAVUNDULAR
Feda U. ile Hatice Y., evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Feda U.'nun kız kardeşi Ahu U. ise adresinde bulunamadı. Şüphelilerin, aralarında bölüştükleri paranın bir kısmıyla kredi kartı borçlarını ödedikleri, diğer kısmını da harcadıkları belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Feda U., ifadesinde, "Bir anda şeytana uyup, hırsızlık planı yaptık. Daha sonra para ve altınları çalıp, kendi aramızda bölüştük" dedi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feda U. ile Hatice Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahu U.'yu yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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