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İzmir'de gökyüzü tedirgin etti! Güneşi görenler endişeye kapıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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İzmir’de gökyüzü tedirgin etti! Güneşi görenler endişeye kapıldı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine 10 gündür devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın birçok ilçesinde devam eden yangınlara müdahaleler sürerken, orman yangınlarının dumanı İzmir’de gökyüzünü kapladı.

Türkiye'deki yangınları söndürme çalışmaları 10'uncu gününe girdi. 28 Temmuz'dan bu yana 197 orman yangını çıkarken 12'sini söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz müdahale ediyor. İzmir'de ise yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

Güneşin kırmızılı görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İzmirliler sabah uyandıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı. Sosyal medyada İzmir etiketi Trend Topic listesine girdi.

Kemalpaşa ilçesinde de dumanların güneşi kapattığı ve ışığın azaldığı görüldü.

O anları sosyal medyadan paylaşan İzmirliler korku yaşadı. Kimisi, "Bugün değişik bir hava var görünce; "kıyamet günü mü geldi?" dedi kimisi "Günaydın Mars" şeklinde yorum yaptı.

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