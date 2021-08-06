İzmir’de gökyüzü tedirgin etti! Güneşi görenler endişeye kapıldı

O anları sosyal medyadan paylaşan İzmirliler korku yaşadı. Kimisi, "Bugün değişik bir hava var görünce; "kıyamet günü mü geldi?" dedi kimisi "Günaydın Mars" şeklinde yorum yaptı.

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