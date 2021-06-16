Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Son dakika haberleri... Bursa trajikomik banka soygununa sahne oldu. Bursa'da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan tuzak parasını çaldı. Tuzak parasını çalan şüpheli para ile kayıplara karıştı. İşte acemi hırsızın tarihe geçen soygun girişimiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 05:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 05:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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