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Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Son dakika haberleri... Bursa trajikomik banka soygununa sahne oldu. Bursa'da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan tuzak parasını çaldı. Tuzak parasını çalan şüpheli para ile kayıplara karıştı. İşte acemi hırsızın tarihe geçen soygun girişimiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 05:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 05:49
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Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesinde meydana geldi.

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Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi.

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Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı.

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Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Cama bir kaç kere vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi.

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Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı. Tuzak paralarını almasıyla birlikte alarm devreye girdi.