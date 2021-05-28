Ünlü yönetmen şikayetçi oldu! Setteki hırsız stajyer çıktı
Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, sette yaşanan hırsızlık sonrası soluğu polis merkezinde aldı. Yapılan araştırma sonucu yaka mikrofonunu stajyerin çaldığı tespit edildi. Mikrofonu çalan stajyer kendisini, “Alacağım olan bin lira ödenmeyince tahsilatı böyle yaptım.” diyerek savundu.
YAŞAM Sabah
Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, geçtiğimiz günlerde polis merkezine başvurarak yapım şirketinde bulunan bazı eşyalarının çalındığını ihbar etti. Akıncı, stajyer S.A.'dan şüphelendiğini belirtti.
Mikrofonu çaldığı iddia edilen 24 yaşındaki S.A., verdiği ifadede staj parası olan bin lirayı alamadığını bu yüzden de mikrofonu alarak tahsilat yaptığını anlattı.
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