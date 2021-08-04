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Ukrayna'dan Türkiye'ye 5 yangın söndürme helikopteri geldi! Hava karardığında müdahale sürecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Ukrayna’dan Türkiye’ye 5 yangın söndürme helikopteri geldi! Hava karardığında müdahale sürecek

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na ulaşan 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı. Helikopterler daha fazla su taşıma kapasitesine sahip ve tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabiliyor. Hava karardığında da görev yapacak helikopterler görüntülendi.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.

Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.

Hava karardığında da görev yapacak helikopterler görüntülendi.

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