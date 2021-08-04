Ukrayna'dan Türkiye'ye 5 yangın söndürme helikopteri geldi! Hava karardığında müdahale sürecek
Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na ulaşan 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı. Helikopterler daha fazla su taşıma kapasitesine sahip ve tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabiliyor. Hava karardığında da görev yapacak helikopterler görüntülendi.
Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.
Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.
Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.
Hava karardığında da görev yapacak helikopterler görüntülendi.
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