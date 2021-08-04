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Son dakika: Milas'ta yangın: Alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika: Milas’ta yangın: Alevler Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı

Son dakika haberi... Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Şu anda bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşüyor. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan,  "Termik santral yanma tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

SON DAKİKA: Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi.

Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

FLAŞ ADIM

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Termik santral yanma tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu;

TERMİK SANTRAL YANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

"Örneğin şu anda ülkemizin önemli iş adamlarının sahip olduğu Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunalarla mcücadele etmiyoruz."

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