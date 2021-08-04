Son dakika: Milas’ta yangın: Alevler Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Termik santral yanma tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu;

TERMİK SANTRAL YANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

"Örneğin şu anda ülkemizin önemli iş adamlarının sahip olduğu Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunalarla mcücadele etmiyoruz."



