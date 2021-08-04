Yangın olan şehirlere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika açıklaması: Yangın olan şehirlere yağmur ne zaman gelecek?

Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.