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Yangın olan şehirlere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Yangın olan şehirlere yağmur ne zaman gelecek?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Yangın olan şehirlere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika açıklaması: Yangın olan şehirlere yağmur ne zaman gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yangının da etkili olduğu Antalya, Adana ve Isparta gibi illerde cumartesi günü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? Yangın bölgelerine yağmur ne zaman yağacak? İşte detaylar...

Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor. Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

7 İLDE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üstünde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredeceği bölgedeki illerden Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek sıcaklığın 39 derece ile Tunceli'de olması bekleniyor. Sıcaklıkların Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Erzurum'da 32, Kars ve Ağrı'da 31, Ardahan'da ise 29 derece olması öngörülüyor.

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