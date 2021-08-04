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Klimalarda gizli tehlike! Hastalıklara yol açıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2021
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Klimalarda gizli tehlike! Hastalıklara yol açıyor

Yanlış klima kullanımları hastalıkları da beraberinde getirdi. Birçok kişi hastanelerin yolunu tuttu. Peki doğru kullanım nasıl olmalı? Göğüs hastalıkları uzmanı Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, kritik uyarılarda bulundu.

Yaz ayları geldi sıcaklıklar arttı. Arabalarda evlerde iş yerlerinde klimalara sığınıyoruz. Ancak serinlemek isterken hasta olma tehlikesi de bulunuyor.

Klimalarda gizli tehlike! Hastalıklara yol açıyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Tuğçe Kasapoğlu Hürkal kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Klimalarda gizli tehlike! Hastalıklara yol açıyor

Sıcaklarla beraber herkesin klima kullanımında artış oldu fakat klimaları doğru kullandığımızda bizim için çok sağlıklı bir nefes.

Klimalarda gizli tehlike! Hastalıklara yol açıyor

Doğru kullanmadığımız zaman klima tam tersi solunum hastalıkları başta olmak üzere göz, ağız burun sinüsler ve sırt eklem hastalıkları için risk faktörü oluşturmakta. Kişilerde kas dokularında ciddi bir hasara yol açabiliyor.

Klimalarda gizli tehlike! Hastalıklara yol açıyor

Klima tutulması dediğimiz kaslarda boyunda gözde yüzde çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Göz enfeksiyonlarını alerjileri tetikleyebiliyor. Ağız burun kurumalarına yol açabiliyor tekrarlayan sinüzit ataklarına yol açabiliyor.

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