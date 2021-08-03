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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.40'da ve 7,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,26 kilometre olarak ölçüldü.

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