Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sıcak hava uyarısı! | 03 Ağustos Salı hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde il il hava durumu...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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