02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin
Son dakika haberine göre: Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından aynı hızla düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 486 TL'den, çeyrek altın ise 801 TL'den işlem gördü. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni belli oldu. Altın alacak vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt ararken, flaş tahmin geldi.
Giriş Tarihi: 02.08.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 17:25
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