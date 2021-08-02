02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

Son dakika haberine göre: Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından aynı hızla düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 486 TL'den, çeyrek altın ise 801 TL'den işlem gördü. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni belli oldu. Altın alacak vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt ararken, flaş tahmin geldi.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 17:25
  • 1
  • 9
Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar kurunda yaşanan gerilemeye bağlı olarak gram altın fiyatı 485 TL seviyesine inerek mayıs ayına döndü. Ons atın ise 1800 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan düşüşü ve önümüzdeki dönemden beklentleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

DOLAR KURUNDA YAŞANAN DÜŞÜŞ ETKİLİ

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK:

Ons altın 1800 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçen hafta 1830 dolar seviyelerine yükselmişti. Buradan bir düzeltme hareketi geldi diyebiliriz. Gram altında yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sonucu dolar/TL'de yaşanan gerileme etkili diyebiliriz. Buna ek olarak bugün vergi ödemelerinin son günü. İnsanlar döviz bozduruyor olabilir. Bu da yaşanan düşüşte etkili oluyor. Gram altın da, dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte geriliyor. Şu an için alıcı ve satıcılar biraz daha temkinli davranıyor.

  • 3
  • 9
Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

Ons altını destekleyici gelişmeler güncelliğini koruyor. Yurt dışında enflasyonun geçici olacağı söylense de piyasalar bu söyleme çok fazla inanmış değil. Şu an için altının reel getirisi, faizden daha fazla olduğu için insanlar altında kalmaya devam ediyor.

  • 4
  • 9
Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

YIL SONU TAHMİNLERİ

Ons altının 1800 doların aşağısına ineceğini düşünmüyorum. 1805-1815 ve 1829 dolar seviyeleri ilk etapta geçilecek direnç noktalrı olacaktır. 1875 dolarda bir miktar kâr satışları ile karşılaşabiliriz. Ancak ons altının eylül ekim aylarında 1950-2000 dolar seviyesine geleceğini tahmn ediyorum. Yılbaşında ise 2150 dolar seviyeleri görülebilir.

  • 5
  • 9
Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

Gram altında 500 TL'nin altın alım fırsatı olark görülebilir. Gram altının da eylül, ekim aylarında 600 TL bandına çıkacağını yıl sonu ise 630, 650 TL seviyesine ulaşmasını bekliyorum. Yatırımcılar orta ve uzun vadede altını tercih edebilir.