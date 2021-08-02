Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Yıl sonu için flaş tahmin

DOLAR KURUNDA YAŞANAN DÜŞÜŞ ETKİLİ

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK:

Ons altın 1800 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçen hafta 1830 dolar seviyelerine yükselmişti. Buradan bir düzeltme hareketi geldi diyebiliriz. Gram altında yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sonucu dolar/TL'de yaşanan gerileme etkili diyebiliriz. Buna ek olarak bugün vergi ödemelerinin son günü. İnsanlar döviz bozduruyor olabilir. Bu da yaşanan düşüşte etkili oluyor. Gram altın da, dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte geriliyor. Şu an için alıcı ve satıcılar biraz daha temkinli davranıyor.