Hırsızlık için girdiği evde dehşet saçtı!

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı araştırmada sokakta bulunan güvenlik kameralarından siya kapişonlu hırka ve bir markanın ayakkabısını giyen şahsı tespit etti. Kimliği belirlenen Azat B. gözaltına alındı. İfadesinde bir evde 7-8 kişi kaldıklarını kaydeden hırsızlık şüphelisi, "Evde herkesin kıyafeti ortak kullanılıyor. Kim o gün hangi temiz kıyafeti bulursa onları giyiyor. Hava soğuk olduğu için gece ben de onu giyip dışarı çıkmıştım. Ama hırsızlık yapan ben değilim. Zar zor bulduğum bir iş var. Eğer tutuklanırsam işimi kaybederim" dedi. Girdiği dairede hırsızlık yapan ve insanları ölüme terk etmek için doğal gazı açık bırakarak evden ayrılan Azat B. tutuklandı. Hakimlik, yapılan teşhiste giydiği kıyafetin birebir aynı olduğu ve kamera görüntülerinde şahsın ikametten 10 dakika sonra ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.