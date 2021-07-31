Yangınlarda son durum ne? Bakan Murat Kurum açıkladı: 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

Antalya Manavgat; 1.046 binada 333 konut, 11 ticarethane, 63 ahır ve 153 diğer hane; toplam 560 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Üstyapı hasar tespit çalışmalarımızı 17 mahallede tamamladık, 16 mahallede devam ediyoruz.