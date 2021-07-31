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Yangınlarda son durum ne? Bakan Murat Kurum açıkladı: 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

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Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Yangınlarda son durum ne? Bakan Murat Kurum açıkladı: 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı son dakika paylaşımlarında Türkiye genelinde çıkan yangınların bilançosunu açıkladı. Bakan Kurum illere göre hasarların detaylarını paylaşırken, "Köy evlerimizi ahırı, müştemilatı ve deposuyla yapacak; 1 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, illerdeki hasarlara ilişkin detayları paylaştı.

257 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Yangınla mücadelemizin 4'üncü gününde 257 kişiden oluşan ekibimiz, mobil laboratuvarlarımız ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı, seferberlik ruhu içinde devletimizin tüm imkânlarıyla sürdürüyoruz.

Antalya Manavgat; 1.046 binada 333 konut, 11 ticarethane, 63 ahır ve 153 diğer hane; toplam 560 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Üstyapı hasar tespit çalışmalarımızı 17 mahallede tamamladık, 16 mahallede devam ediyoruz.

Muğla Marmaris; Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerinde hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 47 binanın bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu belirledik.

Mersin Aydıncık; Merkez, Atatürk ve Yenikaş Mahalleleriyle, Silifke Yeşilovacık Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Aydıncık'ta 35, Silifke'de 15 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Adana; Kozan ve Aladağ'da 6 köyde 1.605 haneyi boşalttık. Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi mevkilerinde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Kozan'da acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık 33 bina belirledik. Osmaniye Kadirli'de ağır hasarlı 7 bina tespit ettik.

Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığımız eliyle inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız. Köy evlerimizi ahırı, müştemilatı ve deposuyla yapacak; 1 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız.

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