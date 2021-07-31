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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği paylaşıldı. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Türkiye'nin Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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