7 kişinin öldüğü Konya'daki katliamın sebebini A Haber canlı yayınında açıkladı | Öğrenenler şoke oldu

Konya Meram'da katliam... Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, katliamı yapan kişi ya da kişiler evi de ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale etti. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Öte yandan vefat edenlerin kimliği ve olayın perde arkası ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı. Kan donduran cinayetin arkasından ise husumet çıktı. Ayrıntıları Gazeteci-Merve Doğan canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA: Konya'da tüyleri diken diken eden katliam, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi öldürüldü.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

SALDIRININ ARDINDAN EV DE ATEŞE VERİLDİ

Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.



İŞTE VEFAT EDENLERİN İSMİ

Ekipler hayatını kaybedenlerin Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları olduğunu belirledi.



Durumu haber alan ölenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Fenalaşan 1 kişi ambulansa alınarak tedavi altına alındı. Yakınları olay yerinde, "Hepsi gitti" diyerek ağırlar yaktı. Polis ekipleri ölenlerin çevredeki yakınlarının eve yaklaşmamalı için tedbir aldı. Evde çok yönlü inceleme devam ediyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE



Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

"KEDİ" HUSUMETİ GEÇEN MAYISTA TAŞLI SOPALI KAVGAYA NEDEN OLMUŞ



Öte yandan, iki aile arasında 'kedi' nedeniyle başlayan husumetin geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavgaya neden olduğu öğrenildi.

Aldığı darbeler sonucu iki aileden de yaralananlar olduğu, K. ailesinden gözaltına alınan 11 kişiden 6'sının tutuklandığı, 5'inin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Geçen süre içerisinde tutuklu 4 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

KONYA VALİLİĞİ: SORUŞTURMA TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLEREK ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR



Konya Valiliğinden, 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.



Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2021 günü saat 19.00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" denildi.

