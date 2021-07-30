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Yangında kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler ne yapacak? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Yangında kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler ne yapacak? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yangında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerinin ücretsiz yenileneceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerini ücretsiz yenileyebileceği duyuruldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" denildi.

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