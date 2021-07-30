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Son dakika haberi: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti! Hüseyin Avni Coş kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika haberi: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti! Hüseyin Avni Coş kimdir?

Son dakika haberi... 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" sözleriyle tepki göstermişti.

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2017'DE MERKEZE ALINMIŞTI

2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ?

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.

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