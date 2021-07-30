Son dakika haberi: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti! Hüseyin Avni Coş kimdir?
Son dakika haberi... 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" sözleriyle tepki göstermişti.
2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
2017'DE MERKEZE ALINMIŞTI
2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ?
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...
- Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün mü, yarın mı?
- PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...
- Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...
- AÖL 4. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise ek sınav tarihleri açıklandı mı?
- Bankalar limitlerini zorladı, faizler artışa geçti! 15.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL olur?
- KPSS 2021 son dakika: KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?
- BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...
- MEB son dakika: Okulların açılış tarihi ertelendi mi? 2021-2022 okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Son gelişmeler...
- İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul'da piknik mangal yapmak yasak mı? İstanbul'da yangın var mı?
- Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA 1 fidan fiyatı kaç TL? Yangın bölgeleri için fidan bağışı nasıl yapılır?
- 22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?