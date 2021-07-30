Son dakika haberi: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti! Hüseyin Avni Coş kimdir?

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ?

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.