İstanbul'da panik! Sultangazi'de iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ



Olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler iki binada yaptıkları incelemelerin ardından tedbir amaçlı olarak iki binanın boşaltılmasını ve bina sakinlerinin otele yerleştirilmesine karar verdi.