Kuzey Irak şehidine veda! Uzman çavuş memleketine uğurlandı





Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin naaşının helikopterle Yüksekova'ya buradan da uçakla Ankara'ya, daha sonra kara yolu ile Kırıkkale'ye götürüleceği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN