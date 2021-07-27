Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı babasından şoke eden ifade: Yangın mumdan çıktı
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Esenler ilçesinde 20 yaşındaki öz kızını boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş cezaevine gönderildi. Baba, hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde iddiaya göre "Kızımla aynı kafede çalışıyorduk. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım" dedi.
İstanbul Esenler'de 20 yaşındaki öz kızını boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş (40)cezaevine gönderildi.
Baba, hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde iddiaya göre "Kızımla aynı kafede çalışıyorduk. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım. Yine tartışma çıktı, kendisini boğdu. Banyoya götürdüm ancak kurtaramadım. Onu öyle görünce ben de bileklerimi kesip kendimi öldürmek istedim. Evi ben yakmadım, yangın mumdan çıkmış olabilir" dedi.
Psikolojik tedavi ilaçları da kullandığı tespit edilen babanın ifadesine karşılık kızının boynunda kendi kendisine yapamayacağı boğma izi olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen baba cezaevine gönderildi.
ÖLDÜRÜP EVİ YAKTI
İstanbul Esenler'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan dram ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; baba ile 20 yaşındaki kızı Zeynep Üzbaş bir kafede çalışıyorlardı. Baba kız kafede hesaplar yüzünden tartıştılar. Tartışma o gün akşam eve kadar geldi. Bayram günü olduğu için anne ve küçük çocukları Kağıthane'ye teyzelerini ziyaret gitmişlerdi.
Baba kızın yalnız olduğu evdeki tartışma giderek alevlendi. Alkol alan baba iddiaya göre önce kızını mutfak sandalyesinde boğarak öldürdü ardında çocuk odasındaki yatağa bıraktı. Sonrasında evi ateşe verip kendi bileklerini kesmeye başladı. Yangını gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. Alevleri söndürmek için eve giren ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Kanlar içerisindeki baba hastaneye kaldırılırken, kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
ÖLDÜRÜP YATAĞINA GÖTÜRMÜŞ
Polisin yaptığı incelemede ikametin kapısının içerden kilitli olduğu, itfaiye yardımıyla açılıp girildiğinde genç kızın çocuk odasında yatağında yüz üstü yattığı ve ayaklarında yanıkların olduğu görüldü. Genç kızın boğazında tam tur boğma izi olduğu kendisinin yapamayacağı izlerin olduğu belirlendi. Ayrıca babanın kızını mutfaktaki sandalyede öldürüp ardından çocuk odasına taşıdığı değerlendirildi.
"KIZIMI BEN ÖLDÜRMEDİM, YANGIN MUMDAN ÇIKMIŞ"
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan baba Hamdin Üzbaş emniyete verdiği ilk ifadesinde "Kızım kendini boğdu banyoya götürdüm kurtaramadım. Öldü bende ölünce bileklerimi keserek kendimi öldürmek istedim evi ben yakmadım yangın mumdan çıkmış olabilir" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve psikolojik tedavi ilaçları da kullandığı öğrenilen baba Hamdin Üzbaş cezaevine gönderildi.
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