Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı babasından şoke eden ifade: Yangın mumdan çıktı

ÖLDÜRÜP EVİ YAKTI

İstanbul Esenler'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan dram ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; baba ile 20 yaşındaki kızı Zeynep Üzbaş bir kafede çalışıyorlardı. Baba kız kafede hesaplar yüzünden tartıştılar. Tartışma o gün akşam eve kadar geldi. Bayram günü olduğu için anne ve küçük çocukları Kağıthane'ye teyzelerini ziyaret gitmişlerdi.