Lale Bayram cinayetinde flaş detay! Açık giyinen eski eşini...

İstanbul'da kıskançlık krizine giren gözü dönmüş koca, ayrıldığı eşinin açık giyindiğini öğrenince dehşet saçtı. Eşini öldürmek için arkadaşını tetikçi olarak tutan cani koca eski eşini iple boğarak katletti. Yakayı ele veren iki cani yargılandıkları mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildiler.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram'ın (25) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz 20 Mart'ta polise başvuran Yasin Y. 1,5 ay önce evini kiralayan Lale Bayram'a ulaşamadığını, iki gün önce eve gittiğinde içerden hiç ses gelmediğini söyleyerek polisten yardım istedi.

Ev sahibi Yasin Y. yedek anahtarı kullanarak olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte içeri girdi. Polisler evde yaptığı incelemede Lale Bayram'ı banyoda ölü olarak buldu. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada Lale Bayram'ın bir süre önce boşandığı eşi Yasin A.' ile arasında onlarca adli olayın yaşandığı belirlenince eski koca şüpheli olarak aranmaya başlandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yapılan araştırmada Yasin A. ile Servet K.'nın aynı mahalleden arkadaş oldukları Yasin A.'nın, Servek K.'ya eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü, Servet K.'nın "İstersen eski karını öldürelim, intikamını alalım" şeklinde teklifte bulunduğunu belirlendi.