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'Boğuluyorum' feryadı yürekleri yaktı! Yardımına böyle koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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'Boğuluyorum' feryadı yürekleri yaktı! Yardımına böyle koştu

Sel felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde bir kişinin göle dönmüş caddede yaşadığı yaşam mücadelesi amatör kameralara yansıdı. Kayıt altına alınan görüntülerde selin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde bir çok kurtarma operasyonu yaşandı. Bu kurtarma operasyonlarından biri de Kapisre Deresi'nin taşması sonucu sular altında kalan Boğaziçi mahallesinde gerçekleşti.

Mahallede esnaf olduğu öğrenilen bir şahıs göle dönen caddede bir anda boyunu aşan sular içerisinde kaldı. Şahsın "Boğuluyorum" feryadını duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinin balkonundan çaresizce su içinde tutunması için kendisine damacana bidonu attı. Bidona ulaşamayan şahsın imdadına ise küçük bir deniz botu ile sel sularında dolayan bir genç yetişti.

Kürek çekerek hızla şahsın yanına ulaşan genç, boğulmak üzere olan şahsın imdadına yetişti ve botuna tutunmasını sağladı. O anlar çevre binadaki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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