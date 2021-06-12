Artvin Yusufeli Barajı Türkiye'nin en yüksek barajı olacak! Ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, yıl sonunda devreye giriyor. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Zamanla yarışarak, dünyanın en hızlı süresinde bu barajı yaptık” dedi.
Yusufeli ilçesinde yapımı sürdürülen, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, yıl sonunda tamamlanıyor.
Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde aralık ayında su tutulmaya başlanacak.
Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak.
'YIL SONU SU TUTULACAK'
Projede yer aldıkları için çok gururlu olduklarını belirten Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Zamanla yarışarak, dünyanın en hızlı süresinde bu barajı yaptık ve bugün de barajımızın betonlarını tamamladık. Geri kalan yollarımız ve diğer konularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da tamamlandığında bu sene içinde son imalatlarımızı tamamlayarak, su tutma işlemlerine de başlayacağız. Sadece barajın bitmesiyle de iş bitmiyor. Birçok yol su altında kalacak, bunlar yerine yeni yolların yapılması gerekiyor. Yaklaşık 50 kilometre tünelli yol yapıldı, viyadükler yapılıyor.
Bu şekilde su altında kalan yollar daha modern ve kaliteli hale getiriliyor. Yusufeli ilçesi de sular altında kalıyor, bu nedenle yeni bir ilçe yapıldı. Yeni yerleşim yerinde de çalışmaların sona geldiğini görüyoruz. Bakanlıklarımızın koordinasyonunda tüm çalışmalar yürütülüyor. Artık çalışmaların sonuna geldik. Yıl sonu itibarıyla bu barajın tüm işleri bitecek, su tutacağız ve enerji üretmemize de az kaldı. Yılda 2 milyar kilovat saat enerji ürettiği zaman neredeyse yılda 2 milyar TL enerji üreterek, ekonomiye katkı sağlayacağız" diye konuştu.
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