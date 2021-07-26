26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Jandarma ekipleri bayram boyunca uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı

Jandarma ekipleri bayram boyunca uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2021
ABONE OL
Jandarma ekipleri bayram boyunca uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 4 günlük Kurban Bayramı'nda uyuşturucu ve kaçak alkol üretimi yapanlara nefes aldırmadı. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı önlemleri çerçevesinde şehir merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile kaçak alkol üretimi yapan zehir tacirlerine nefes aldırmadı. Aynı zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 zanlı gözaltına alındı.

538 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; kağıda emdirilmiş 5 adet şerit LSD uyuşturucu madde, 5 gram metamfetamin, 7 gram kannabinoid, 7 adet sentetik hap, 538 kök kenevir, 233 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 1,4 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 897 litre şarap, 26 litre rakı, 17,5 litre viski, 5 litre likör, 10 paket sahte alkol üretiminde kullanılan anason yağı, 3 adet av tüfeği ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Eşi tarafından uyuşturucu için fuhuşa zorlandı EŞİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İÇİN FUHUŞA ZORLANDI
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 46 GÖZALTI
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU!
Zehir tacirlerine nefes almak yok! ZEHİR TACİRLERİNE NEFES ALMAK YOK!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA