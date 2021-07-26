Jandarma ekipleri bayram boyunca uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 4 günlük Kurban Bayramı'nda uyuşturucu ve kaçak alkol üretimi yapanlara nefes aldırmadı. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı önlemleri çerçevesinde şehir merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile kaçak alkol üretimi yapan zehir tacirlerine nefes aldırmadı. Aynı zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 zanlı gözaltına alındı.
538 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda; kağıda emdirilmiş 5 adet şerit LSD uyuşturucu madde, 5 gram metamfetamin, 7 gram kannabinoid, 7 adet sentetik hap, 538 kök kenevir, 233 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 1,4 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 897 litre şarap, 26 litre rakı, 17,5 litre viski, 5 litre likör, 10 paket sahte alkol üretiminde kullanılan anason yağı, 3 adet av tüfeği ve 2 adet tabanca ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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