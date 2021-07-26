26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklar 4-8 derece...

Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklar 4-8 derece...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
ABONE OL
Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklar 4-8 derece...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan Karadeniz'de 3 il için sel uyarısı da yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte Türkiye'ye ait 5 günlük hava durumu haritası ve tahminleri...

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklığına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artmasının tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MARAMARA İÇİN FLAŞ UYARI

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Öte yandan hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA...

Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-34, Edirne'de 36- 39, Çanakkale'de 35- 39, Bursa'da 34- 37, Balıkesir'de 34- 38, İzmir'de 37- 40, Manisa'da 38- 42, Aydın'da 41- 44, Muğla'da 38- 41, Antalya'da 39- 41, Adana'da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

28 TEMMUZ 2021

3 İL İÇİN SEL UYARISI

Ayrıca, Kastamonu, Karabük ile Sinop'un güney ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyarı yapıldı.

29 TEMMUZ 2021

13.15- 19.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışa ilişkin, "Kastamonu, Karabük ile Sinop'un güney ve batı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.

30 TEMMUZ 2021

31 TEMMUZ 2021

Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için hava durumu uyarısı METEOROLOJİ'DEN MARMARA EGE AKDENİZ VE KARADENİZ İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA