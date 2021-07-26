Meteoroloji'den Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz için son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklar 4-8 derece...

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA...

Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-34, Edirne'de 36- 39, Çanakkale'de 35- 39, Bursa'da 34- 37, Balıkesir'de 34- 38, İzmir'de 37- 40, Manisa'da 38- 42, Aydın'da 41- 44, Muğla'da 38- 41, Antalya'da 39- 41, Adana'da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

28 TEMMUZ 2021