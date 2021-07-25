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Eşi tarafından uyuşturucu için fuhşa zorlanan kadının tek istediği çocuklarına kavuşmak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2021
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Eşi tarafından uyuşturucu için fuhşa zorlanan kadının tek istediği çocuklarına kavuşmak

Antalya'da, 9 sene önce dünya evine girdiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan, bir müddet sonra uyuşturucu parası için hırsızlığa ve fuhşa zorlanan 2 çocuğa sahip Ceyda K.'nin (32), bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Tedavi ile 2 aydır uyuşturucu kullanmayan Ceyda K., şimdi iş bulup, uyuşturucu sebebiyle koptuğu çocuklarına sarılmak istiyor.

Ceyda K., evdeki sorunlardan kaçabilmek için 13 yaşındayken T.A. ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden kız çocuğu olan Ceyda K., bir müddet sonra eşinden şiddet gördüğü için boşandı. Ceyda K., 21 yaşında da Ö.K. ile evlendi. Madde bağımlısı kocası Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan ve hamileliği boyunca madde kullanmaya devam eden Ceyda K., 7'nci ayında krize girerek, bebeğini erken dünyaya getirdi. Prematüre doğan bebek, Ceyda K.'nin hamilelik boyunca kullandığı uyuşturucu sebebiyle 4 ay kuvözde kaldı.

KOCASI UYUŞTURUCU İÇİN FUHŞA ZORLADI

Ceyda K., evliliğinde uyuşturucu madde parası için eşi tarafından önce hırsızlığa, ardından da fuhşa zorlandı. Eşi Ö.K., yol kenarına bıraktığı Ceyda K.'ye 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Ö.K. cezaevine girince Ceyda K., çocuğunu yurda verip sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladı.

ÇOCUKLARININ YANINDA OLMAK İSTİYOR

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen Ceyda K.'nin talebi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle tedavi süreci başladı. Tedavisi boyunca Ceyda K.'ye maddi destek ve barınmasıyla ilgili Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi gönüllüleri destek oldu. Tedavi süreci devam eden ve yaklaşık 2 aydır uyuşturucu kullanmayan Ceyda K. şimdilerde ise kitap okuyor, yürüyüş ve spor yapıyor. Ceyda K., şu an tek isteğinin ise normal bir işe sahip olup, çocuklarını yanına almak olduğunu söylüyor.

'MUTLU BİR HAYAT KURMAK İSTİYORUM'

Yaşadığı kötü günleri geride bıraktığını belirten Ceyda K. "Eşimin yüzünden madde bağımlısı olup, kötü günler yaşamıştım. 2 ay önce bırakmaya karar verdim. 2 aydır da kullanmıyorum. Daha mutlu ve huzurluyum. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çalışmak ve çocuklarımla beraber mutlu bir hayat kurmak istiyorum. Çocuklarımla gezmek, onlarla çocuk olmak, tekrar çocukluğumu yaşamak istiyorum" dedi.

'İNSANLAR BENİ GÖRÜNCE TUHAF BAKIYORDU'

Uyuşturucu tedavisinin ardından hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Ceyda K., "Kitap okuyorum, gezmeyi, bisiklet sürmeyi seviyorum. Yürüyüş ve spor yapıyorum. Çok uykusuzluk çekiyordum, artık rahatça uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. İnsanlar beni görünce tuhaf bakıyorlardı ya da bana öyle geliyordu. Şu anda benim de insanlara bakış açım değişti" diye konuştu.

'DESTEĞE İHTİYACI VAR'

Tedavi sürecinde Ceyda K.'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yanında olan Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Yapılan haberin ardından Ceyda'nın durumundan haberdar olduk. Kendisiyle iletişime geçip, tedavi sürecinde, hukuki süreçte, barınması konusunda ve diğer ihtiyaçları konusunda kendisine destekte bulunduk. Yaklaşık 2 aydır kendisi temiz ve hayata tutunmaya çalışıyor. Biz de onun bu mücadelesine destek oluyoruz. Daha fazla desteğe ihtiyacı var. Hayatını idame ettirebileceği, geçmiş sıkıntılarını unutacağı, kendi ekmeğini kazanabileceği bir işe ihtiyacı var. Bunun için de gönüllülerimizden destek bekliyoruz" dedi.

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