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Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı. Bellitaş Mahallesi'nde salgını kontrol nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 25.07.2021 tarihi saat 20:00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın Başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Bellitaş Mahallesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 25.07.2021 tarihi saat 20:00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Kurulun yaptığı açıklamada, "Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı" belirtildi.

SON 24 SAATTE 14 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 230 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

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