Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu I Son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 20.57'de olan depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER
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