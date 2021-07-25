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Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu I Son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu I Son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 20.57'de olan depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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