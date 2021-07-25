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'Ayağını üst üste atma' kavgası karakolda bitti! Adıyaman'da ilginç olay

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.07.2021
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'Ayağını üst üste atma' kavgası karakolda bitti! Adıyaman'da ilginç olay

Adıyaman'da iki grup arasında 'Ayaklarını üst üste atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında 'Ayaklarını üst üste atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Meydana gelen kavgada Mustafa A. ile Ali T. isimli 2 kişi darp neticesinde yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavga olayına karışan 3 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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