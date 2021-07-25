Son dakika: İngiltere'de umutlandıran gelişme! Günlük yeni vaka sayıları son 5 gündür düşüyor

TAMAMEN AŞILANAN KİŞİ SAYISI 40 MİLYONA YAKLAŞTI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 454 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 563 bin 452 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 206 bin 968 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 37 milyon 160 bin 659 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı.

Verilere göre, yetişkin nüfusun yüzde 88'inin en az bir doz aşılandığı, yüzde 70.3'üne ise aşının her iki dozunun uygulandığı aktarıldı.