Son dakika: İngiltere'de umutlandıran gelişme! Günlük yeni vaka sayıları son 5 gündür düşüyor
Son dakika haberi: İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 173 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 697 bin 912'ye yükseldi. Günlük vaka sayıları son 5 gündür düşüş gösteriyor. Bir hafta önce 50 bini aşan günlük vaka sayısının bu hafta geçtiğimiz haftaya göre yüzde 15,4 oranında düştüğü kaydedildi.
İngiltere'de korona virüs salgınında günlük yeni vaka sayısı düşüşe geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 173 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 597 bin 912'ye ulaştığı belirtildi.
Ülkede son 24 saat içinde 28 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 129 bin 158'e yükseldi.
TAMAMEN AŞILANAN KİŞİ SAYISI 40 MİLYONA YAKLAŞTI
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 454 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 563 bin 452 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 206 bin 968 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 37 milyon 160 bin 659 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı.
Verilere göre, yetişkin nüfusun yüzde 88'inin en az bir doz aşılandığı, yüzde 70.3'üne ise aşının her iki dozunun uygulandığı aktarıldı.
GÜNLÜK VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayıları son 5 gündür düşüş gösteriyor. Bir hafta önce 50 bini aşan günlük vaka sayısının bu hafta geçtiğimiz haftaya göre yüzde 15,4 oranında düştüğü kaydedildi.
KISITLAMALAR 19 TEMMUZ'DA KALDIRILMIŞTI
Uzmanlar şu anki rakamların "yaz ayı için iyi bir seviyede olduğunu" söylerken 19 Temmuz'da kısıtlamaların sona ermesindeki etkinin henüz günlük vaka sayılarına yansımadığı konusunda uyarıda bulundu. East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Paul Hunter, "Kısıtlamaların sona ermesinin günlük vaka sayıları üzerindeki etkisini önümüzdeki cuma gününden itibaren görmeye başlayacağız" dedi.
TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT İÇERİSİNDE 14 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ
25 Temmuz Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 230 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
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