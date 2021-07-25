Muhtar duyunca telefona sarıldı! Bakın karga nasıl bağırdı
Elazığ’da bir çatının güneş enerjisi paneline konarak 'Allah Allah' diye bağıran karga dinleyenleri hayretler içinde bıraktı. Hemen telefonuna sarılan muhtar o anları görüntüledi.
Elazığ'da merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bir çatıya konan karganın Allah Allah diye bağırması şaşkınlığa neden oldu. O anları görüntüleyen Kültür Mahallesi muhtarı Murat Biter, bu durumla daha önce de karşılaştığını fakat ilk defa kaydettiğini söyledi.
"VÜCUDUMU DİKEN DİKEN ETTİ"
Evde uzanıp telefonla oynadığını belirten Biter, ''Karganın sesini duydum, Allah Allah diye zikrediyordu. Hemen balkona koşarak kargayı bekledim, tekrar o sesi dinlemek için. Birkaç defa mahallede çekmiştim. Allah'ın bir hikmeti. Hayvanın Allah Allah demesine çok şaşırdım. Benim vücudumu diken diken etti. Sesi çok net geliyor. Allah Allah diye hitap ediyor ben de bundan çok etkilendim. 2-3 yıl önce yine aynısını gördüm. Daha öncede karşılaştım sesini duydum ama nerede olduğunu kestiremedim. Nerede olduğunu gördükçe fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Belki bu insanlara bir ders olur" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
- AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
- Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?
- Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- KPSS Lisans ne zaman? 2021 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Lise tercih sonuçları için kritik hafta! 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Acil durum uyarısı nedir? iPhone Test Alert Notification "Evde kal Türkiye" bildirimi ne anlama geliyor?
- Galatasaray PSV maçı ne zaman? 2021 GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu...
- Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!
- ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?