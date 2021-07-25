Muhtar duyunca telefona sarıldı! Bakın karga nasıl bağırdı

"VÜCUDUMU DİKEN DİKEN ETTİ"

Evde uzanıp telefonla oynadığını belirten Biter, ''Karganın sesini duydum, Allah Allah diye zikrediyordu. Hemen balkona koşarak kargayı bekledim, tekrar o sesi dinlemek için. Birkaç defa mahallede çekmiştim. Allah'ın bir hikmeti. Hayvanın Allah Allah demesine çok şaşırdım. Benim vücudumu diken diken etti. Sesi çok net geliyor. Allah Allah diye hitap ediyor ben de bundan çok etkilendim. 2-3 yıl önce yine aynısını gördüm. Daha öncede karşılaştım sesini duydum ama nerede olduğunu kestiremedim. Nerede olduğunu gördükçe fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Belki bu insanlara bir ders olur" dedi.