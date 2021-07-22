İstanbul’da yangın çıkan evden vahşet çıktı! Baba kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti

YANGININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

H.U.'nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.'yu boğarak öldürdü.