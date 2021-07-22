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İstanbul’da yangın çıkan evden vahşet çıktı! Baba kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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İstanbul’da yangın çıkan evden vahşet çıktı! Baba kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti

Esenler ilçesinde bayramın 3. günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 40 yaşındaki H.U. isimli erkek 20 yaşındaki Zeynep U. isimli kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

İçeriye giren itfaiye ekipleri Z.U. (20) isimli kızı ölü olarak, babası H.U.'yu (40) da bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Dumandan da etkilenen yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANGININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

H.U.'nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.'yu boğarak öldürdü.

Evi yakmak isteyen H.U.'nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay yerinden yansıyan bir görüntü

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